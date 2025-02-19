Kaspersky обнаружил на iPhone троян, крадущий деньги через скриншоты

Вредоносное ПО распространяется через приложения, запрашивающие на первый взгляд безобидные разрешения. После чего успешно крадет изображения с чувствительной информацией, позволяя злоумышленникам получить доступ к деньгам жертв.

Сама Apple уже удалила 11 приложений из AppStore, использовавших аналогичный код. Ранее компания отклонила еще 89 подобных программ. В Google Play зараженные приложения были загружены более 240 тыс раз.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что, по данным специалистов, это первый зафиксированный случай появления OCR-мэлвера в официальном магазине приложений Apple.