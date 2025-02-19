Kaspersky обнаружил на iPhone троян, крадущий деньги через скриншоты

Опубликовано 19 февраля 2025, 08:261 мин.
Kaspersky обнаружил на iPhone троян, крадущий деньги через скриншотыВпервые подобное приложение появилось в App Store
В сети появилась информация об интересной находке экспертов «Лаборатории Касперского» — они обнаружили троян SparkCat, который с помощью OCR (оптического распознавания символов) ищет на iPhone скриншоты с паролями к криптокошелькам.
Вредоносное ПО распространяется через приложения, запрашивающие на первый взгляд безобидные разрешения. После чего успешно крадет изображения с чувствительной информацией, позволяя злоумышленникам получить доступ к деньгам жертв.
Сама Apple уже удалила 11 приложений из AppStore, использовавших аналогичный код. Ранее компания отклонила еще 89 подобных программ. В Google Play зараженные приложения были загружены более 240 тыс раз.
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что, по данным специалистов, это первый зафиксированный случай появления OCR-мэлвера в официальном магазине приложений Apple.