Катар создал аккумуляторы для смартфонов, которые весят, как обычные батарейки

Смартфон нужно вставлять в Swapery, которое содержит 5 сменных батарейных блоков для быстрой, почти моментальной зарядки смартфонов. Daily Mail пишет, что смартфон можно заряжать как вставленным в зарядку, так и извлекать: батарея примагничивается к задней панели гаджета и подключается к зарядному порту. И весят такие аккумуляторы, как две батарейки АА.

Ожидается, что стоимость Swapery составит около 180 фунтов стерлингов, в продаже зарядка появится в конце 2024 года. «Современные смартфоны очень быстро разряжаются, и их легко забыть зарядить. С нашим устройством вам больше не придётся беспокоиться о том, чтобы не забыть поставить телефон на зарядку перед сном, или возиться с зарядными кабелями», — рассказал создатель Swapery Али Салах.