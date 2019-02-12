Каждая десятая московская семья использует более 10 смартфонов и других интернет-устройств

Московский провайдер МГТС проанализировал, какими устройствами и гаджетами в 2018 году пользовались москвичи для выхода в интернет через домашнюю сеть. Выяснилось, что некоторые семьи уже используют больше десяти интернет-устройств, а самым популярным девайсом для выхода в сеть дома является смартфон.
В сети МГТС в прошлом году было зарегистрировано 10 млн устройств, с которых столичные жители периодически выходили в интернет. Почти половина московских семей использовала 4-6 девайсов: они выходили в сеть, например, с двух смартфонов, одного или двух ноутбуков или ПК, одного планшета, смарт-телевизора,пользовались электронной книгой, умными часами или другими устройствами. Каждая десятая семья (10%) использовала более 10 гаджетов дома и только у 1% было что-то одно.
Чаще всего выходили в интернет со смартфона (40%) и только потом – персонального компьютера и/или ноутбука (25%) или планшета (12%). На различные умные гаджеты, умные колонки, умные часы, электронные книги, видеоняни, камеры видеонаблюдения, бытовые приборы с встроенными Wi-Fi-модулями и датчики системы управления умным домом, пришлось около 17% всех устройств. Это 1,7 млн устройств или в среднем один умный гаджет в квартире.
В каждой седьмой квартире пользовались смарт-часами. Всего таких устройств в сети МГТС – 220 тысяч. Смарт-колонки пока являются редкостью — около 3 тысяч.
Смарт-телевизорами или приставками пользовалась каждая третья московская семья, подключенная к сети МГТС. Всего было зарегистрировано около полмиллиона таких девайсов.