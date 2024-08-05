Каждая модель линейки iPhone 17 получит фронтальную камеру на 24 Мп

По данным аналитика Джеффа Пу из инвестиционного банка Haitong, все модели iPhone 17, включая iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, будут оснащены 24-мегапиксельной фронтальной камерой с шестилинзовым пластиковым объективом.

Для сравнения, все модели iPhone 15 имеют фронтальную камеру на 12 Мп с пятилинзовым объективом.

Аналитик Apple Мин-Чи Куо еще в январе утверждал, что как минимум одна модель iPhone 17 получит фронтальную камеру на 24 Мп с шестилинзовым объективом.

Теперь этот прогноз подтверждается несколькими источниками, что делает его более вероятным. Куо отметил, что такие изменения «значительно улучшат качество изображения».

Повышенное разрешение до 24 Мп позволит сохранять качество фотографий даже при сильном кадрировании, предоставляя больше возможностей для постобработки.

Ожидается, что модели iPhone 17 выйдут в сентябре 2025 года.