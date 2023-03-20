Телефоны
06:28, 20 марта 2023
1 мин.

«Каждый снимок — шедевр»: Oppo опубликовала фото, сделанные на флагманский Find X6 Pro за пару дней до анонса

Выглядят и вправду впечатляюще

Уже через пару дней, 21 марта, компания Oppo представит свой новый флагманский смартфон — Oppo Find X6 Pro.

«Каждый снимок — шедевр»: Oppo опубликовала фото, сделанные на флагманский Find X6 Pro за пару дней до анонса

Фото: Weibo

Не так давно производитель уже делился фотографиями, полученными на портретную камеру устройства. Теперь же он опубликовал новые снимки, сделанные на разные модули:

1 / 3

Фото: Weibo

Сама компания назвала получившиеся изображения «шедевральными», но так ли это — решат первые покупатели новинки.

По словам Oppo, Find X6 Pro получит 50-мегапиксельный основной датчик с оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельную камеру с 2,7-кратным оптическим зумом и такой же стабилизацией, а также 50-Мп широкоугольный сенсор.

Фронтальная камера новинки сможет делать фото с разрешением 32 Мп.

В компании заявили, что телефон будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, а также иметь аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой 100-Вт зарядки.

Источник:Weibo
Теги:
#OPPO
,
#камерофон
Новости партнеров
Новости партнеров