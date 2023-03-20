«Каждый снимок — шедевр»: Oppo опубликовала фото, сделанные на флагманский Find X6 Pro за пару дней до анонса

«Каждый снимок — шедевр»: Oppo опубликовала фото, сделанные на флагманский Find X6 Pro за пару дней до анонсаВыглядят и вправду впечатляюще
Уже через пару дней, 21 марта, компания Oppo представит свой новый флагманский смартфон — Oppo Find X6 Pro.
Фото: Weibo
Не так давно производитель уже делился фотографиями, полученными на портретную камеру устройства. Теперь же он опубликовал новые снимки, сделанные на разные модули:
Сама компания назвала получившиеся изображения «шедевральными», но так ли это — решат первые покупатели новинки.
По словам Oppo, Find X6 Pro получит 50-мегапиксельный основной датчик с оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельную камеру с 2,7-кратным оптическим зумом и такой же стабилизацией, а также 50-Мп широкоугольный сенсор.
Фронтальная камера новинки сможет делать фото с разрешением 32 Мп.
В компании заявили, что телефон будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, а также иметь аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой 100-Вт зарядки.