Каждый своей дорогой: Samsung откажется от Android в ближайшие годы

Источник, известный под ником Dohyun Kim сообщил, что Samsung готовится распрощаться с Android и заменить ее на Google Fuchsia. Скорее всего, это займет несколько лет. Утечка Ice Universe подтвердила эти слухи.



В мае уже появлялись подобные слухи. Тогда говорили о том, что Samsung может начать использовать Fuchsia OS от Google. На тот момент было неясно, планирует ли южнокорейская компания использовать ее в качестве операционной системы для своих смартфонов.



Google работает над операционной системой Fuchsia с открытым исходным кодом как минимум с 2016 года. ОС предназначена для широкого круга устройств и имеет множество преимуществ перед Android, например, легкость обновления.