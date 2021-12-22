Каждый своей дорогой: Samsung откажется от Android в ближайшие годы

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Каждый своей дорогой: Samsung откажется от Android в ближайшие годыНо пока что это все слухи
Два инсайдера утверждают, что Samsung заменит Android на Fuchsia OS, созданную компанией Google, через несколько лет.
Источник, известный под ником Dohyun Kim сообщил, что Samsung готовится распрощаться с Android и заменить ее на Google Fuchsia. Скорее всего, это займет несколько лет. Утечка Ice Universe подтвердила эти слухи.
В мае уже появлялись подобные слухи. Тогда говорили о том, что Samsung может начать использовать Fuchsia OS от Google. На тот момент было неясно, планирует ли южнокорейская компания использовать ее в качестве операционной системы для своих смартфонов.
Google работает над операционной системой Fuchsia с открытым исходным кодом как минимум с 2016 года. ОС предназначена для широкого круга устройств и имеет множество преимуществ перед Android, например, легкость обновления.
Источник: Phone Arena