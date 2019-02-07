Каждый третий покупатель в России выбрал смартфон с NFC

Связной-Евросеть и Альфа-Банк раскрыли статистику по продажам смартфонов с поддержкой бесконтактной оплаты в России. Компании отмечают резкий рост популярности таких смартфонов. Каждый третий проданный в России смартфон поддерживает NFC.

За 2018 год таких смартфонов было продано 11 млн на сумму 304 млрд рублей, что больше на 41% и 36%, чем годом ранее. При этом общий объём продаж смартфонов с NFC от всех проданных в России смартфонов в денежном выражении составил 65%.

Средняя стоимость смартфона с NFC по итогам ушедшего года составила 27 700 рублей, а стоимость самых доступных смартфонов с этой функцией — 3500 рублей. Среди брендов лидерами стали Apple, Samsung, Honor/Huawei.

Вице-президент по продажам в Связном-Евросети Давид Борзилов отметил: «Смартфоны с функцией NFC стали для россиян уже привычным платёжным инструментом. На это влияет как появление платёжных систем Google Pay и Samsung Pay, так и повсеместное развитие банковской экосистемы в России. Сегодня оплатить покупки с помощью смартфона можно уже практически везде — в любом магазине, в кофейне, в метро, в музее и во многих других местах».