Каждый третий россиянин разбивал смартфон в приступе плохого настроения

Каждый третий россиянин разбивал смартфон в приступе плохого настроенияИнтересная статистика
Чаще всего устройства гибнут в ванной (56,8%), на пляже (36,7%) и в общественном транспорте (27,6%). Смартфоны страдают не только от падений, но и от владельцев: 3,8% москвичей использовали их как молоток, 4,3% — как скалку, а 9,5% «купали» в кофе.
На кухне телефоны тонут в супах (3,5%), жарятся на плите (2,5%) и даже запекаются в духовке (1%). Эмоции тоже оказываются опасны: 16,7% россиян бросали телефон во время ссоры, а 8,8% — из-за зависаний и ошибок.
При этом гаджеты часто гибнут ради селфи: 2,9% падали с крыш, 2,8% — в воду при съемке, 5,6% — из-за животных.
HONOR отмечает, что идеальный смартфон для России должен быть ударопрочным и водостойким. И как бы намекает на свой новый аппарат — HONOR X9d. Который «способен пережить и падение, и купание в борще».