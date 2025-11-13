Каждый третий россиянин разбивал смартфон в приступе плохого настроения

Чаще всего устройства гибнут в ванной (56,8%), на пляже (36,7%) и в общественном транспорте (27,6%). Смартфоны страдают не только от падений, но и от владельцев: 3,8% москвичей использовали их как молоток, 4,3% — как скалку, а 9,5% «купали» в кофе.

На кухне телефоны тонут в супах (3,5%), жарятся на плите (2,5%) и даже запекаются в духовке (1%). Эмоции тоже оказываются опасны: 16,7% россиян бросали телефон во время ссоры, а 8,8% — из-за зависаний и ошибок.