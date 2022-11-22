Каждый второй гибкий смартфон в Китае — Huawei

Оказалось, что китайский бренд на родном рынке занимает первое место среди производителей гибких телефонов. На его долю приходится 53,2% от всех подобных девайсов. Результаты были собраны на основе III квартала 2022 года.

На втором месте расположился Samsung — корейская компания забрала себе 20,5% рынка. Замыкает же тройку Xiaomi с 9%.

Всё тот же отчёт продемонстрировал, что Huawei смогла продать за III квартал 723 000 складных смартфонов. Это 114%-рост в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года: