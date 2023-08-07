Каждый второй iPhone в мире продаётся в кредит

Недавний отчёт, опубликованный Apple, раскрывает интересный факт: более 50% всех проданных iPhone по всему миру приобретаются в кредит. Это касается как развивающихся, так и развитых стран.

Такое явление можно интерпретировать разными способами. С одной стороны, это говорит о том, что iPhone по-прежнему остаётся в списке желаемых устройств, и люди готовы идти на финансовые жертвы, чтобы его приобрести.

С другой стороны, Apple, видя падение продаж, активно ищет способы расширения своей клиентской базы, предлагая различные кредитные программы и схемы трейд-ина.

Компания также активно продвигает свои сервисы, такие как Apple TV+ и другие, чтобы увеличить свою прибыль.