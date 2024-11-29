Телефоны
Опубликовано 29 ноября 2024, 07:59
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Керамический корпус за недорого — так будет выглядеть новенький OnePlus Ace 5

Анонс в декабре
OnePlus готовится к выпуску нового смартфона Ace 5, который, согласно утечкам, получит керамический корпус и обновленный дизайн камеры.
Керамический корпус за недорого — так будет выглядеть новенький OnePlus Ace 5
© Gizmochina

Рендеры, опубликованные инсайдером Digital Chat Station, демонстрируют устройство с плоским экраном, защищенным стеклом Crystal Shield, металлической рамкой и керамической задней панелью.

Особенностью дизайна станет круглый модуль основной камеры, включающий три сенсора и светодиодную вспышку.

Ожидается, что OnePlus Ace 5 будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, а старшая модель Ace 5 Pro — более мощным чипом Snapdragon 8 Elite.

Смартфон получит плоский OLED-дисплей с разрешением 1.5K от компании BOE и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Однако беспроводная зарядка, по предварительным данным, не предусмотрена.

Камера Ace 5 Pro, по слухам, будет включать основной сенсор Sony IMX906 и телеобъектив ISOCELL JN1, оба с разрешением 50 Мп, что должно обеспечить высокое качество съемки.

Официальный запуск серии OnePlus Ace 5 ожидается в декабре 2024 года.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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