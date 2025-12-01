Телефоны
Опубликовано 01 декабря 2025, 21:00
2 мин.

Кэш приложений и не только: как очистить память на смартфоне без удаления фото и видео

Об этом полезно знать
Заметили, что телефон стал тормозить и тупить? Возможно, дело в заполненной памяти. И для её очистки необязательно удалять фотографии и видео - есть и другие способы.
Кэш приложений и не только: как очистить память на смартфоне без удаления фото и видео
© Ferra.ru

Очистка кэша приложений

Сделать это можно через настройки смартфона (его у вас устройство на Android) или через параметры приложений (если у вас iOS).

Удаление других файлов

На Android проверьте раздел “Резервные копии” в настройках Google или других облачных сервисов, можете попробовать и разные файловые менеджеры, которые находят "мусорные" файлы, дубликаты, большие файлы, которые можно удалить.

Что касается iOS, то в этой операционной системе "Другое" обычно означает кэш Safari, кэш приложений, а также системные файлы. Для очистки кэша Safari зайдите в "Настройки", выберите Safari, а затем пункт “Очистить историю и данные сайтов”.

Мессенджеры

В каждом мессенджере есть настройки, связанные с памятью. Обычно этот раздел называется “Хранилище и данные”. Также поможет отключение автозагрузки медиа.

Кэш приложений и не только: как очистить память на смартфоне без удаления фото и видео
© Ferra.ru

Синхронизация с облаком

Если у вас файлы на телефоне автоматически сохраняются в облако, то убедитесь, что они останутся в облаке при удалении с устройства. Для этого в Google Фото есть функция “освободить место”, а на iOS - опция “Оптимизация хранилища iPhone” (она сохраняет на телефоне только файлы, которые не загружены в облако).

Ещё полезно хранить копию ваших фото и видео на другом носителе - например, на внешнем накопителе.

Устаревшие версии приложении и операционной системы

Иногда старые версии занимают больше места и накапливают больше мусора, чем их более новые аналоги. Проверьте в Google Play Store или App Store наличие обновлений и установите их по возможности.