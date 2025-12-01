Кэш приложений и не только: как очистить память на смартфоне без удаления фото и видео

Очистка кэша приложений

Сделать это можно через настройки смартфона (его у вас устройство на Android) или через параметры приложений (если у вас iOS).

Удаление других файлов

На Android проверьте раздел “Резервные копии” в настройках Google или других облачных сервисов, можете попробовать и разные файловые менеджеры, которые находят "мусорные" файлы, дубликаты, большие файлы, которые можно удалить.

Что касается iOS, то в этой операционной системе "Другое" обычно означает кэш Safari, кэш приложений, а также системные файлы. Для очистки кэша Safari зайдите в "Настройки", выберите Safari, а затем пункт “Очистить историю и данные сайтов”.

Мессенджеры

В каждом мессенджере есть настройки, связанные с памятью. Обычно этот раздел называется “Хранилище и данные”. Также поможет отключение автозагрузки медиа.