Кэш приложений и не только: как очистить память на смартфоне без удаления фото и видео

Кэш приложений и не только: как очистить память на смартфоне без удаления фото и видеоОб этом полезно знать
Очистка кэша приложений
Сделать это можно через настройки смартфона (его у вас устройство на Android) или через параметры приложений (если у вас iOS).
Удаление других файлов
На Android проверьте раздел “Резервные копии” в настройках Google или других облачных сервисов, можете попробовать и разные файловые менеджеры, которые находят "мусорные" файлы, дубликаты, большие файлы, которые можно удалить.
Что касается iOS, то в этой операционной системе "Другое" обычно означает кэш Safari, кэш приложений, а также системные файлы. Для очистки кэша Safari зайдите в "Настройки", выберите Safari, а затем пункт “Очистить историю и данные сайтов”.
Мессенджеры
В каждом мессенджере есть настройки, связанные с памятью. Обычно этот раздел называется “Хранилище и данные”. Также поможет отключение автозагрузки медиа.
Синхронизация с облаком
Если у вас файлы на телефоне автоматически сохраняются в облако, то убедитесь, что они останутся в облаке при удалении с устройства. Для этого в Google Фото есть функция “освободить место”, а на iOS - опция “Оптимизация хранилища iPhone” (она сохраняет на телефоне только файлы, которые не загружены в облако).
Ещё полезно хранить копию ваших фото и видео на другом носителе - например, на внешнем накопителе.
Устаревшие версии приложении и операционной системы
Иногда старые версии занимают больше места и накапливают больше мусора, чем их более новые аналоги. Проверьте в Google Play Store или App Store наличие обновлений и установите их по возможности.