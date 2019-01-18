Хакер запустил полноценную Windows 10 и игру Fallout на смартфоне

Видеоблогер Wall SoGB сумел запустить на смартфоне Lumia 950 XL операционную систему Windows 10 для ARM и затем — оригинальную игру Fallout.

Напомним, смартфон Lumia 950 XL базируется на процессоре Snapdragon 810, дополненным 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Тем не менее, такого железа оказалось достаточно для Windows 10 для ARM с небольшим количеством лагов и несмотря на то, что платформа была создана для запуска на более современном чипсете Snapdragon 835.

Поскольку ни Fallout ни Steam не поддерживают сами по себе архитектуру ARM, хакеру пришлось воспользоваться эмулятором x86 для запуска игры. Ранее Wall SoGB уже запускал на смартфонах Duke Nukem 3D и Fallout 3.