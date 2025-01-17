Хакеры начали атаковать смартфоны россиян на 12% чаще

Рост кибератак именно на смартфоны резко увеличился в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. В основном мошенники распространяют вредоносы.

Среди всего зловредного ПО эксперт выделил два троянца: Mamont и SpyNote; главная задача этого софта — сбор данных с устройств жертв. Mamont чаще используется злоумышленниками для перехвата SMS и push-уведомлений с кодами авторизации и подтверждения транзакций от банков, а SpyNote зачастую используют как программу-шпион и для удалённого доступа, чтобы управлять заражённым устройством.

«В 2024 году доля пользователей Android, столкнувшихся с мобильными угрозами, увеличилась на 12% по сравнению с 2023-м, в конце которого был зафиксирован резкий рост количества таких атак. Злоумышленники активно распространяли зловредные программы в том числе в мессенджерах — под видом фотографий, трекеров для отслеживания доставки, приложений поддержки телеком-операторов, сервисов для получения медицинской помощи и не только», — отметил Галов.