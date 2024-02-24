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Телефоны
Опубликовано 24 февраля 2024, 17:15
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Хакеры научились сжигать смартфоны во время беспроводной зарядки

С помощью атак нового вида
Исследователи из Университета Флориды и CertiK рассказали о новом виде хакерских атак — VoltSchemer.
Хакеры научились сжигать смартфоны во время беспроводной зарядки

© Ferra.ru

Благодаря новому способу атак хакеры могут влиять на температуру смартфона, находящегося на беспроводной зарядке. Киберпреступник вполне может управлять электромагнитными помехами, из-за которых смартфон может перегреться.

Специалисты провели эксперимент, используя 9 смартфонов. Все модели оказались уязвимы перед VoltSchemer. В итоге, ради эксперимента исследователи сожгли смартфон Samsung Galaxy S8, нагрев гаджет до 352,4 градуса по Цельсию, что значительно выше допустимого порога безопасности в беспроводных зарядках Qi, составляющего 280 градусов.

Кроме того, оказалось, что хакеры с помощью атаки VoltSchemer могут активировать голосового помощника на смартфоне и манипулировать технологией: отправлять сообщения, звонить, совершать покупки и т.д.