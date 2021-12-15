Хакеры научились взламывать iPhone через приложения для поиска недвижимости

Согласно отчёту компании, в число тестируемых приложений попали такие известные решения, как «Циан», «ДомКлик», N1.RU, Domofond, Airbnb «Яндекс.Недвижимость», «Этажи», Mitula, Indomio, idealista. На iOS эти приложения собрали всего 2,2 балла из 5 возможных, что говорит об их слабой защищённости. На Android эти же приложения оказались защищены лучше.

Эксперты «Ростелеком-Солар» говорят о том, что столь слабая защищённость может привести к взлому приложений и утечке важной персональной информации, в том числе паспортных данных, и потере миллионов рублей.

Отмечается, что сервисы, чьи приложения были исследованы, утверждают об их полноценной защищённости.