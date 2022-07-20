Хакеры смогли взломать iOS 15 и представили инструмент для этого

Для сравнения, iOS 14 смогли взломать через неделю после презентации. Участники The Odyssey Team сообщили что смогли достичь хорошего прогресса в разработке софта для взлома iOS 15 для последующей кастомизации системы и установки нужных пользователю программ. Инструмент называется Cheyote.

Программа будет доступна всеем желающим, но всё-таки ограниченной — её смогут установить владельцы айфонов с версиями iOS 15.0 — 15.1.1. Эти обновления выходили до ноября 2021 года. Остальным пользователям придётся пока подождать.