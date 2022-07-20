Хакеры смогли взломать iOS 15 и представили инструмент для этого

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Хакеры смогли взломать iOS 15 и представили инструмент для этогоСмогли это сделать через год после релиза
Хакеры из кибергруппировки The Odyssey Team рассказали о том, что им удалось создать первый инструмент для джейлбрейка, т.е. взлома iOS 15. ОС удалось взломать через год после релиза.
Для сравнения, iOS 14 смогли взломать через неделю после презентации. Участники The Odyssey Team сообщили что смогли достичь хорошего прогресса в разработке софта для взлома iOS 15 для последующей кастомизации системы и установки нужных пользователю программ. Инструмент называется Cheyote.
Программа будет доступна всеем желающим, но всё-таки ограниченной — её смогут установить владельцы айфонов с версиями iOS 15.0 — 15.1.1. Эти обновления выходили до ноября 2021 года. Остальным пользователям придётся пока подождать.