Хакеры стали атаковать смартфоны на 500% чаще

Отмечается, что Android-устройства более уязвимы перед атаками по сравнению iOS, потому что у Google более открытая политика установки приложений, в том числе возможность загрузки из сторонних магазинов.

Специалисты рассказали о мобильных вирусах, которые используются не только для кражи персональной информации, но и для полного контроля над устройством жертвы. Отмечают несколько вирусов, один из которых не просто компрометирует смартфоны, но и «размножается», завладевая контактами пользователя и рассылая от его лица фишинговые SMS.

Вирус называется FluBot и попадает на смартфон по ссылкам из SMS-сообщений о ситуации с коронавирусом или о пропущенной доставке. Цель — получить данные от аккаунтов или банковские реквизиты путём ввода их на подставных сайтах.

Эксперты рекомендуют пользователям критично относиться к любым неизвестным сообщениям, приходящим на телефон.

«Потребители должны очень скептически относиться к мобильным сообщениям, которые приходят из неизвестных источников. И важно никогда не нажимать на ссылки в текстовых сообщениях, какими бы реалистичными они ни выглядели. Если вы хотите связаться с предполагаемым поставщиком, отправившим вам ссылку, сделайте это прямо через их веб-сайт и всегда вручную вводите веб-адрес», — рассказала Хасинта Тобин, вице-президент по операциям Cloudmark для Proofpoint.