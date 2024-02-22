Хакеры вывели из строя почти всех сотовых операторов США

По данным сайта для отслеживания сбоев Downdetector.com, количество отчетов о сбоях резко увеличилось с 2:00 дня (IST). Отчеты о сбое от AT&T достигли 31 931 к 4:30 утра (ET). Пользователи Verizon сообщили о более чем 3 000 сбоях, а у T-Mobile было более 1 000 сбоев. У Boost Mobile было более 450 сбоев. Cricket Wireless зафиксировало более 11 000 сбоев, отметил сайт отслеживания сбоев.

Проблемы были зафиксированы в городах, включая Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бруклин и Хьюстон. Социальные сети также свидетельствуют о том, что многим не удавалось позвонить по номеру 911 (служба экстренной помощи) или совершить звонки.

Помощники по ЧП также предупреждали в социальных сетях о проблемах. Пожарное управление Сан-Франциско заявило, что оно «активно участвует и отслеживает» проблему, затрагивающую исключительно пользователей беспроводной связи AT&T.

Хотя телекоммуникационные компании признали проблему, пока не были предоставлены четкие объяснения для сбоя.