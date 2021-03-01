Хакеры взломали iOS 14 на всех iPhone, поддерживающих её

Стоит, правда, отметить, что новый джейлбрейк можно использовать на iOS 14 в версии до 14.3 — 14.4 так и не поддалась пока что «взломщикам». Как пишет Wccftech, это первый рабочий джейлбрейк, который можно использовать на линейке iPhone 12.

Стоит отметить, что Unc0ver — не единственные, кто работал над джейлбрейком iOS 14. Так, не менее популярный разработчик CoolStar, автор инструмента для взлома Chimera, разрабатывает собственный джейлбрейк. Он, как и уже выпушенное решение, основывается на уязвимости cicuta_verosa.