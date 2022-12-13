Хакеры взломали iOS 16.1.1

Команда джейлбрейк-разработчиков, ответственных за Palera1n, заявили о добавлении данной версии ОС в список совместимости. Но есть пара нюансов, которые не позволяют воспользоваться инструментом всем желающим.

Во-первых, процессор iPhone или iPad должен быть не старее Apple A11. То есть так выглядит список минимально совместимых девайсов: iPhone 8 / 8 Plus, iPhone X, iPad Pro 10,5 (2017), iPad Pro 12,9 (2017).

Во-вторых, на взламываемом устройстве никогда не должен был стоять пароль блокировки экрана. Если его не было, то взлом пройдёт успешно. Иначе придётся делать полный сброс устройства.

Разработчики отдельно отметили, что даже если пароль присутствовал на устройстве при переходе с iOS 15 на iOS 16, но затем был снят, ничего не выйдет. Полный вайп всё равно придётся делать.