Хакеры "взялись" за владельцев смартфонов Xiaomi, желающих установить MIUI 12

Речь идет о мошеннических сайтах, ресурсах, чатах, через которые злоумышленники и атакуют невнимательных или слишком доверчивых пользователей. Так, им предлагается принять участие в тестировании, скачав файл с MIUI 12, но вместо этого хакеры дают ссылку на вредоносное ПО.

Xiaomi уже обратила внимание на данную проблему, сделав заявление о том, чтобы клиенты компании не устанавливали сторонние прошивки, а также дождались появления обновления под их устройство на ее официальных ресурсах и аккаунтах.

Напомним, что для некоторых устройств релиз MIUI 12 и вправду состоялся сегодня, но там речь идет лишь о китайской версии прошивки на достаточно малом перечне моделей.