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Хакеры "взялись" за владельцев смартфонов Xiaomi, желающих установить MIUI 12
Компания уже выступила с заявлением на этот счет
Буквально сегодня Xiaomi представила обновление своей фирменной оболочки — MIUI 12. И практически сразу после этого хакеры “взялись” за владельцев смартфонов компании, желающих установить обновление.
Речь идет о мошеннических сайтах, ресурсах, чатах, через которые злоумышленники и атакуют невнимательных или слишком доверчивых пользователей. Так, им предлагается принять участие в тестировании, скачав файл с MIUI 12, но вместо этого хакеры дают ссылку на вредоносное ПО.
Xiaomi уже обратила внимание на данную проблему, сделав заявление о том, чтобы клиенты компании не устанавливали сторонние прошивки, а также дождались появления обновления под их устройство на ее официальных ресурсах и аккаунтах.
Напомним, что для некоторых устройств релиз MIUI 12 и вправду состоялся сегодня, но там речь идет лишь о китайской версии прошивки на достаточно малом перечне моделей.