Характеристики бюджетного смартфона Samsung за 10 тысяч рублей утекли в Сеть

Приятно, что устройство получит NFC

Совсем скоро Samsung представит свой новый недорогой смартфон — Galaxy A04s. И хоть сама компания официально молчит об устройстве, инсайдеры опубликовали почти всю информацию о нём. В том числе и цену.