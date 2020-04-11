Характеристики фирменного доступного смартфона Google появились в сети до анонса

Речь о Pixel 4a, который, как стало известно, получит процессор Snapdragon 730, а также аккумулятор на 3080 мАч с технологией быстрой зарядки на 18 Вт. Смартфон будет представлен в нескольких вариантах: на 6/64 ГБ памяти, а также на 6/128 ГБ. Pixel 4a оснастят 5,81-дюймовым OLED экраном разрешение которого составит 2340x1080 пикселей.

Что касается фотовозможностей, то по данным источника, смартфон получит 8 Мп селфи-камеру, а также 12,2 Мп основную, которая будет способна записывать 4К видео при 30 к/с. Предполагается, что устройство будет стоит порядка 399 долларов.