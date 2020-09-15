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Характеристики флагмана Sony Xperia 5 II раскрыли незадолго до анонса

Его могут презентовать через пару дней
Флагманский смартфон Sony Xperia 5 II засветился в базе данных китайского регулятора TENAA, благодаря чему его характеристики были раскрыты незадолго до анонса.

Стало известно, что новинка получит поддержку двухрежимной сотовой сети пятого поколения. Полагаясь на обнародованные TENAA данные, смартфон оснастят слотами для двух SIM-карт, 6-5-дюймовым дисплеем и аккумулятором емкостью 3860 мАч. Что касается размеров грядущего устройства, они составят 166 х 72 х 7,9 мм.

Ранее же инсайдеры сообщали, что работать Sony Xperia 5 II будет на базе процессора Snapdragon 865. Устройству приписывают поддержку частоты обновления экрана 120 Гц, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Причем предполагается, что Sony выпустит две версии Sony Xperia 5 II. Так, по словам источников, вторая модель получит 12 ГБ оперативной памяти. По предварительным данным, анонсировать смартфон должны уже через два дня. Предполагается, что стоить новинка будет поряка 999 долларов.

Автор: Лилик Ми