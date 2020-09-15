Характеристики флагмана Sony Xperia 5 II раскрыли незадолго до анонса

Стало известно, что новинка получит поддержку двухрежимной сотовой сети пятого поколения. Полагаясь на обнародованные TENAA данные, смартфон оснастят слотами для двух SIM-карт, 6-5-дюймовым дисплеем и аккумулятором емкостью 3860 мАч. Что касается размеров грядущего устройства, они составят 166 х 72 х 7,9 мм.

Ранее же инсайдеры сообщали, что работать Sony Xperia 5 II будет на базе процессора Snapdragon 865. Устройству приписывают поддержку частоты обновления экрана 120 Гц, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Причем предполагается, что Sony выпустит две версии Sony Xperia 5 II. Так, по словам источников, вторая модель получит 12 ГБ оперативной памяти. По предварительным данным, анонсировать смартфон должны уже через два дня. Предполагается, что стоить новинка будет поряка 999 долларов.