Характеристики флагмана Xiaomi Mi Mix 4 со 100-мегапиксельной камерой утекли в сеть

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, пока не представленном производителем официально. Информацией поделились китайские источники.

По предварительным данным, Xiaomi Mi Mix 4 станет первым в мире смартфоном с камерой на основе новейшего датчика Samsung разрешением 108 Мп.

Как стало известно теперь, смартфон также получит дисплей-водопад, как у Vivo NEX 3, а его частота обновления достигает 90 Гц. Фронтальная камера окажется выдвигающейся. Также отмечается быстрая зарядка мощностью 40 Вт.

Согласно более ранним утечкам, смартфон получит керамический корпус, оснащается 2K-дисплеем, процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной флеш-памяти. Также ожидается поддержка сотовых сетей пятого поколения 5G.

Официальный анонс Xiaomi Mi Mix 4 ожидается до конца сентября 2019 года.