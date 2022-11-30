Характеристики флагманских Xiaomi 13 и 13 Pro утекли в Сеть за день до анонса

Но уже сегодня, благодаря инсайдера, стали известны характеристики обеих моделей обновлённой серии. Так, оба устройства будут основаны на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 2, помогать которому будет дополнительный чип Surge G1.

При этом базовая модель получит 6,36-дюймовый E6 AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Ёмкость аккумулятора Xiaomi 13 составит 4500 мАч, будет поддержка быстрой 67 Вт зарядки. В блок основной камеры войдут три сенсора: на 50, 12 и 10 Мп.

Xiaomi 13 Pro, в свою очередь, оснастят более крупным 6,73-дюймовым экраном, к тому же с разрешением 2К. В остальном характеристики будут совпадать с младшей версией. Батарея смартфона будет на 4820 мАч, а мощность проводной зарядки — 120 Вт. Основная камера сможет похвастаться трёмя модулями, на 50 Мп каждый.