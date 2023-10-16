Характеристики флагманского смартфона Xiaomi 14 раскрыли за несколько недель до анонса

По данным инсайдеров, новинка получит камеру с трёмя датчиками Leica: 50-мегапиксельным основным, 50-мегапиксельным ультраширокоугольным и 50-мегапиксельным телеобъективом.

Дисплей Xiaomi 14 порадует пользователей 6,44-дюймовым C8 OLED-экраном с разрешением 1.5K. Экран будет поддерживать частоту обновления 120 Гц, максимальную яркость 2800 нит, а также технологии Dolby Vision и HDR10+.

Новинка также будет оборудована двумя стереодинамиками, защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и инфракрасным портом.

Что касается «начинки», то устройство получит новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3, оперативную память LPDDR5x и быстрый накопитель UFS 4.

Для охлаждения предусмотрена система жидкостного охлаждения. Аккумулятор на 4600 мАч будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 90 Вт, беспроводную зарядку 50 Вт и обратную беспроводную зарядку 10 Вт.