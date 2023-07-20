Характеристики, фото, сроки выхода: OnePlus 12R засветился в Сети во всей красе

Ожидается, что новинка станет преемником модели OnePlus 11R, которая была представлена в начале этого года.

Согласно рендерам, OnePlus 12R получит слегка изогнутый дисплей с вырезом по центру и небольшими рамками. Дизайн смартфона сохранит свою уникальность с задней панелью в форме полупилюли и круглым модулем камеры на задней стороне.

Что касается технических характеристик, то OnePlus 12R будет работать на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2 и предложит до 16 ГБ оперативной памяти, а также до 256 ГБ внутреннего накопителя.

Аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт обеспечит долгое время работы.

Дисплей смартфона будет 6,7-дюймовым, выполненным по технологии AMOLED. Разрешение экрана устройства будет 1,5K, а частота обновления — 120 Гц.

Основная камера будет на 32, 50 и 8 Мп.

Ожидается, что анонс новинки состоится лишь через полгода — в январе 2024 года в Китае.