Характеристики HONOR Magic8 Pro раскрыты: экран 1.5K, Snapdragon 8 Gen 5 и камера 200 Мп

Смартфон получит 6,71-дюймовый 1.5K экран с плавными закруглениями и поддержкой 3D-распознавания лица и ультразвукового сканера отпечатков.

За производительность отвечает новый Snapdragon 8 Gen 5 Elite Edition, а питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 7200 мАч с 120-ваттной быстрой зарядкой.

Главной особенностью станет тройная камера:

50 Мп основной модуль с крупным сенсором (f/1.6, 23 мм),

50 Мп сверхширокоугольный,

200 Мп перископ с фокусным расстоянием 85 мм и апертурой f/2.6.

Кроме того, устройство получит ИИ-кнопку для быстрого запуска камеры и видеозвонков YOYO. Будут доступны цвета: золотой, небесно-голубой, снежно-белый и чёрный бархат.