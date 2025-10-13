Характеристики HONOR Magic8 Pro раскрыты: экран 1.5K, Snapdragon 8 Gen 5 и камера 200 Мп

Опубликовано 13 октября 2025, 07:221 мин.
Характеристики HONOR Magic8 Pro раскрыты: экран 1.5K, Snapdragon 8 Gen 5 и камера 200 МпАкцент ожидается именно на тройной камере
Инсайдеры раскрыли подробные характеристики HONOR Magic8 Pro, презентация которого состоится 15 октября вместе с MagicOS 10.
Смартфон получит 6,71-дюймовый 1.5K экран с плавными закруглениями и поддержкой 3D-распознавания лица и ультразвукового сканера отпечатков.
За производительность отвечает новый Snapdragon 8 Gen 5 Elite Edition, а питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 7200 мАч с 120-ваттной быстрой зарядкой.
Главной особенностью станет тройная камера:
- 50 Мп основной модуль с крупным сенсором (f/1.6, 23 мм),
- 50 Мп сверхширокоугольный,
- 200 Мп перископ с фокусным расстоянием 85 мм и апертурой f/2.6.
Кроме того, устройство получит ИИ-кнопку для быстрого запуска камеры и видеозвонков YOYO. Будут доступны цвета: золотой, небесно-голубой, снежно-белый и чёрный бархат.