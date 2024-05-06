Характеристики и цена недорогого Google Pixel 8a утекли в сеть за неделю до анонса

Информация была опубликована инсайдером MysteryLupin на платформе X. Согласно утечке, Pixel 8a получит 6.1-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью в 2000 нит, защищённый стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Размеры устройства составят 152.1 x 72.7 x 8.9 мм, а вес — 188 граммов.

Устройство будет работать на чипе Tensor G3, возможно, с немного пониженной тактовой частотой по сравнению с Pixel 8 и 8 Pro. Варианты памяти включают 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.

Среди программных новинок — функции Magic Touch-up, Better Grip Magic и Real Tone. Самое важное, что устройство будет получать обновления программного обеспечения в течение 7 лет, как и стандартные модели Pixel 8 и 8 Pro.