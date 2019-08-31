Характеристики и цены на новые iPhone 11 утекли в сеть

В сети появились новые подробности о следующем поколения смартфонов Apple. Информацией поделился китайский источник.
Всего ожидается три модели - iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. По данным источника, наследником модели iPhone XR станет смартфон под названием iPhone 11. Он будет предлагаться за 749 долларов. Модель оснащается 6,1-дюймовым LCD-дисплеем, двойной основной камерой на 12 Мп, аккумулятором на 3110 мАч, процессором A13 и 4 ГБ оперативной памяти. Также он станет единственным устройством с 64 ГБ встроенной памяти в базовой версии.
iPhone 11 Pro — это прямой наследник iPhone XS стоимостью в 999 долларов. Он оснащается 5,8-дюймовым OLED-экраном, аккумулятором на 3190 мАч, процессором A13, 6 ГБ оперативной и 128- 512 ГБ встроенной флеш-памяти.
iPhone 11 Pro Max продолжает дело iPhone XS Max и оценен в 1099 долларов. Он оснащается 6,5-дюймовым OLED-экраном, аккумулятором на 3500 мАч, процессором A13, 6 ГБ оперативной и 128- 512 ГБ встроенной флеш-памяти.
Отдельно отмечается, что в двух старших моделях появится поддержка Apple Pencil, а у младшей поддержки стилуса нет. Все новые iPhone получат быструю зарядку.