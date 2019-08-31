Характеристики и цены на новые iPhone 11 утекли в сеть

iPhone 11 Pro — это прямой наследник iPhone XS стоимостью в 999 долларов. Он оснащается 5,8-дюймовым OLED-экраном, аккумулятором на 3190 мАч, процессором A13, 6 ГБ оперативной и 128- 512 ГБ встроенной флеш-памяти.

iPhone 11 Pro Max продолжает дело iPhone XS Max и оценен в 1099 долларов. Он оснащается 6,5-дюймовым OLED-экраном, аккумулятором на 3500 мАч, процессором A13, 6 ГБ оперативной и 128- 512 ГБ встроенной флеш-памяти.

Отдельно отмечается, что в двух старших моделях появится поддержка Apple Pencil, а у младшей поддержки стилуса нет. Все новые iPhone получат быструю зарядку.