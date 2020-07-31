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Характеристики и дизайн флагмана Redmi K30 Ultra раскрылись незадолго до анонса
Смартфон могут представить в начале августа
Нескольким ранее инсайдеры публиковали данные о том, что китайская компания Xiaomi намерена выпустить недорогой флагман Redmi K30 Ultra. Сейчас же, незадолго до анонса, раскрылись характеристики и дизайн грядущего смартфона.
Технические особенности Redmi K30 Ultra были обнаружены в базе TENAA. Как стало известно, новинка оснащена 6,67-дюймовым AMOLED экраном с разрешением 2400 х 1080 пикселей. Смартфон оборудован четырехмодульной камерой на 64, 20, 8 и 8 Мп, тогда как селфи-камера получила датчик на 16 Мп. Устройство получило аккумулятор емкостью 4400 мАч, а также 6/8 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ внутренней памяти.
Redmi K30 Ultra работает на базе восьмиядерного CPU частотой 2,6 ГГц. Предполагается, что речь о процессоре MediaTek Dimensity 1000. Ожидается, что смартфон официально анонсируют в начале августа.