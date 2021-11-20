Характеристики и сроки релиза Xiaomi Mix 5 раскрыли за полгода до анонса

Так, это был первый (и пока что единственный) телефон компании, который оснастили камерой-невидимкой. Благодаря этому свежий флагман стал первым по-настоящему безрамочным аппаратом производителя.

Теперь же появилась информация о следующем поколении смартфона. Интернет-инсайдеры рассказали, что «засветившиеся» недавно модели Thor и Loki — это не Xiaomi 12 Ultra и Xiaomi 12 Ultra Enhanced, как считалось ранее, а новые смартфоны в линейке Mix 5.