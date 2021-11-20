Характеристики и сроки релиза Xiaomi Mix 5 раскрыли за полгода до анонса

Характеристики и сроки релиза Xiaomi Mix 5 раскрыли за полгода до анонсаНамечается очень интересная линейка флагманов
Так, это был первый (и пока что единственный) телефон компании, который оснастили камерой-невидимкой. Благодаря этому свежий флагман стал первым по-настоящему безрамочным аппаратом производителя.
Теперь же появилась информация о следующем поколении смартфона. Интернет-инсайдеры рассказали, что «засветившиеся» недавно модели Thor и Loki — это не Xiaomi 12 Ultra и Xiaomi 12 Ultra Enhanced, как считалось ранее, а новые смартфоны в линейке Mix 5.
Устройства будут максимально похожи друг на друга — в чём их отличие пока что неизвестно. Зато уже сейчас Mix 5 приписывают тройную основную камеру (на 50, 48 и 48 Мп). Фронтальная камера, к слову, тоже будет 48 Мп.
В основу флагмана ляжет чип Snapdragon 898. Его дополнит поддисплейный сканер отпечатка пальцев следующего поколения.
Анонс смартфонов ожидается уже в мае 2022 года — через несколько месяцев после релиза Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra.