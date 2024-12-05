Характеристики и внешний вид субфлагмана Realme Neo7 слили в сеть

За неделю до официального анонса устройство с номером модели RMX5060 появилось в базе данных TENAA, где раскрылись его ключевые характеристики и дизайн.

Смартфон оснащён 6.78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2780 x 1264 пикселей (1.5K). Возможно, он будет поддерживать частоту обновления 144 Гц. Экран имеет встроенный сканер отпечатков пальцев.

Основная камера включает 50-мегапиксельный главный сенсор и 8-мегапиксельный дополнительный объектив. Фронтальная камера на 16 Мп предназначена для селфи. Устройство будет работать на Android 15 с интерфейсом Realme UI 6.

Realme Neo 7 оснастят процессором Dimensity 9300 Plus, объём оперативной памяти составит от 6 до 16 ГБ, а встроенное хранилище — до 1 ТБ.

Батарея ёмкостью 7000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Среди дополнительных особенностей смартфона — наличие инфракрасного порта.