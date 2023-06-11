Характеристики камер флагманских Google Pixel 8 и 8 Pro раскрыли за несколько месяцев до анонса

Ожидается, что в 2023 году компания будет использовать 50-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL GN2, который представляет собой большой 1/1,12-дюймовый сенсор.

По сравнению с Pixel 7 и Pixel 7 Pro, основной датчик камеры увеличится до 1/1,31 дюйма, а размер пикселей увеличится с 1,2 до 1,4 мкм.

Относительно ультраширокоугольной камеры, Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут оснащены разными модулями. У Pixel 8 будет установлен 12-мегапиксельный модуль (Sony IMX386) с размером 1/2,3 дюйма, а у Pixel 8 Pro — 64-мегапиксельный модуль с размером 1/1,7 дюйма.