Характеристики камер флагманских Google Pixel 8 и 8 Pro раскрыли за несколько месяцев до анонса

Характеристики камер флагманских Google Pixel 8 и 8 Pro раскрыли за несколько месяцев до анонсаНа бумаге всё выглядит очень впечатляюще
У наших коллег из Android Authority появилась информация о характеристиках камер сразу двух флагманов Google — Pixel 8 и Pixel 8 Pro.
Ожидается, что в 2023 году компания будет использовать 50-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL GN2, который представляет собой большой 1/1,12-дюймовый сенсор.
По сравнению с Pixel 7 и Pixel 7 Pro, основной датчик камеры увеличится до 1/1,31 дюйма, а размер пикселей увеличится с 1,2 до 1,4 мкм.
Относительно ультраширокоугольной камеры, Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут оснащены разными модулями. У Pixel 8 будет установлен 12-мегапиксельный модуль (Sony IMX386) с размером 1/2,3 дюйма, а у Pixel 8 Pro — 64-мегапиксельный модуль с размером 1/1,7 дюйма.
Кроме того, флагманская модель, Pixel 8 Pro, будет оснащена 48-мегапиксельной телекамерой ISOCELL GM5, позволяющей делать пятикратный зум без потери качества. Тот же самый сенсор используется в Pixel 7 Pro.
Более того, старшая модель получит ещё и дополнительный сенсор температуры Melexis MLX90632. Зачем? Для измерения температуры тела человека. Утечки об этой функции утекли в Сеть несколько недель назад.