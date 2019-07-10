Характеристики навороченного бюджетника Honor 9X полностью рассекречены

В сети появились новые подробности о готовящийся к выпуску смартфонах Honor 9X и Honor 9X Pro, пока не представленных компанией Huawei официально. Информацией поделился известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma).
Источник опубликовал в своём аккаунте Twitter скриншоты с характеристиками обеих моделей. Согласно этим спецификациям, отличий между Honor 9X и Honor 9X Pro не так уж и много. Тем не менее, может оказаться так, что именно Honor 9X Pro первым у производителя получит выдвижную фронтальную камеру, что позволит сделать рамки дисплея очень тонкими.
Смартфоны оснащаются 6,59-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей), фронтальной камерой на 20 Мп, процессором Kirin 810, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. У Honor 9X ожидается двойная основная камера на 24 Мп, а у Honor 9X Pro — тройная на 48 Мп.
Huawei уже объявила дату анонса Honor 9X и Honor 9X Pro — 23 июля 2019 года.