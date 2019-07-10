Характеристики навороченного бюджетника Honor 9X полностью рассекречены

В сети появились новые подробности о готовящийся к выпуску смартфонах Honor 9X и Honor 9X Pro, пока не представленных компанией Huawei официально. Информацией поделился известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma).

Источник опубликовал в своём аккаунте Twitter скриншоты с характеристиками обеих моделей. Согласно этим спецификациям, отличий между Honor 9X и Honor 9X Pro не так уж и много. Тем не менее, может оказаться так, что именно Honor 9X Pro первым у производителя получит выдвижную фронтальную камеру, что позволит сделать рамки дисплея очень тонкими.