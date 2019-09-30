Характеристики недорогого игрового смартфона Meizu подтвердил популярный бенчмарк

В смартфоне, и это неудивительно, установлен флагманский процессор от Qualcomm — Snapdragon 855. Также Meizu 16T оснащен как минимум 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти внутренней. Каков размер дисплея — неизвестно, но зато известно его разрешение — 2232 х 1080 пикселей. Из коробки смартфона будет работать на базе Android 9, с установленной поверх фирменной оболочкой Flyme. Если говорить касательно результатов Meizu 16T в AnTuTu, то устройство в бенчмарке набрало почти 420 тыс баллов, что с одной стороны ожидаемо, а с другой — очень достойно, учитывая, что судя по слухам, смартфон будет стоит в районе 350 долларов.