Характеристики недорогого Samsung Galaxy A04s «засветились» в популярном бенчмарке Geekbench

Так, например, уже в ближайшее время нас может ждать анонс преемника прошлогоднего Samsung Galaxy A03s. Модель под названием Galaxy A04s (SM-A047F) была замечена в базе данных Geekbench.

Судя по ней, в основу новинки лёг чип Exynos 850. Такой же процессор можно найти в двух других моделях компании — Galaxy A13 и Galaxy M13. При этом протестированная версия аппарата имела 3 ГБ оперативной памяти, но вполне вероятно, что нас ждёт и версия с 4 ГБ.