Характеристики недорогого Samsung Galaxy A04s «засветились» в популярном бенчмарке Geekbench

Характеристики недорогого Samsung Galaxy A04s «засветились» в популярном бенчмарке GeekbenchНамечается вполне достойное устройство
Так, например, уже в ближайшее время нас может ждать анонс преемника прошлогоднего Samsung Galaxy A03s. Модель под названием Galaxy A04s (SM-A047F) была замечена в базе данных Geekbench.
Судя по ней, в основу новинки лёг чип Exynos 850. Такой же процессор можно найти в двух других моделях компании — Galaxy A13 и Galaxy M13. При этом протестированная версия аппарата имела 3 ГБ оперативной памяти, но вполне вероятно, что нас ждёт и версия с 4 ГБ.
Работает устройство под управлением Android 12 с установленной поверх оболочкой One UI 4.
Отметим, что больше никаких сведений о «внутренностях» Galaxy A04s база Geekbench не продемонстрировала. Но более ранние утечки от инсайдеров говорят о 6,5-дюймовом IPS-дисплее с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. Ёмкость аккумулятор телефона должна составить 5000 мАч.