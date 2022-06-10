Характеристики новенького Xiaomi Redmi Note 12 «утекли» в Сеть почти за полгода до анонса

Сегодня в 08:37
1 мин.
Характеристики новенького Xiaomi Redmi Note 12 «утекли» в Сеть почти за полгода до анонсаИ судя по всему, смартфон будет пользоваться заметной популярностью
В октябре 2021 года Xiaomi представила линейку Redmi Note 11. Исходя из этого можно предположить, что уже в ближайшие полгода нас ждёт анонс новинки — Redmi Note 12.
И хоть до соответствующий презентации ещё много времени, интернет-инсайдеры активизировались касательно подробностей об устройстве.
Так, например, надёжный китайский источник Digital Chat Station рассказал, что Redmi Note 12 получит плоский дисплей, вырез под фронтальную камеру в котором разместится посередине. При этом устройство будет поддерживать высокую частоту обновления экрана.
Основная камера новинки будет тройной, с главным модулем на 50 Мп. При этом он заявил, что никаких изменений в сенсоре камер, в сравнении с Redmi Note 11, ожидать не стоит.
К сожалению, он так и не смог выяснить, какой именно процессор будет установлен в устройстве. Но есть шансы, что это будет новейший Snapdragon 7 Gen 1 от Qualcomm.