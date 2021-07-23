Характеристики нового бюджетного смартфона Samsung с большим аккумулятором рассекретили до премьеры

Характеристики нового бюджетного смартфона Samsung с большим аккумулятором рассекретили до премьерыGalaxy F42 5G
Так, согласно опубликованным данным, недорогой смартфон получил процессор MediaTek с обозначением MT6833V/NZA. Под этим кодовым названием скрывается восьмиядерный чип Dimensity 700 с частотой до 2,2 ГГц, графическим ускорителем ARM Mali-G57 MC2 и поддержкой сетей пятого поколения. По данным бенчмарка устройство оснастят 7 ГБ оперативной памяти, а в качестве операционной системы выступит Android 11.
В тесте на производительность Galaxy F42 5G набрал порядка 559 баллов в однопоточном режиме и 1719 баллов в многопоточном.
Неанонсированному смартфону приписывают 6,6-дюймовый Full HD+ экран с вырезом под селфи-камеру на 8 Мп. Что касается основной камеры, она может быть представлены в виде трех модулей на 48, 5 и 3 Мп. Предполагается, что аккумулятор аппарата будет иметь емкость 5000 мАч.