Характеристики нового бюджетного смартфона Samsung с большим аккумулятором рассекретили до премьеры

Так, согласно опубликованным данным, недорогой смартфон получил процессор MediaTek с обозначением MT6833V/NZA. Под этим кодовым названием скрывается восьмиядерный чип Dimensity 700 с частотой до 2,2 ГГц, графическим ускорителем ARM Mali-G57 MC2 и поддержкой сетей пятого поколения. По данным бенчмарка устройство оснастят 7 ГБ оперативной памяти, а в качестве операционной системы выступит Android 11.

В тесте на производительность Galaxy F42 5G набрал порядка 559 баллов в однопоточном режиме и 1719 баллов в многопоточном.