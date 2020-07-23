Характеристики нового дешевого смартфона Nokia "засветились" в сети до анонса

Судя по имеющимся данным, устройство будет иметь габариты 159,6 х 77,5 х 8,5 мм, при этом размер дисплея смартфона составит 6,99 дюймов. Разрешение экрана равняется 720 x 1440 пикселей, а емкость аккумулятора будет равняться 3 040 мАч, что, будем честны, для 2020 года достаточно маловато. В качестве процессора выступит неназванный восьмиядерный однокристальный чип, тактовая частота которого равняется 1,6 ГГц. Оперативной памяти в смартфоне ожидается 2 ГБ, а постоянной — 32 ГБ. Из коробки новинка от Nokia будет работать под управлением Android 10. Фронтальная камера сможет делать снимки с разрешением 5 Мп, а основная — с 8 Мп.