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Характеристики нового дешевого смартфона Nokia "засветились" в сети до анонса

Представить новинку могут в рамках IFA 2020
Характеристики нового дешевого смартфона Nokia "засветились" в сети до анонса. Случилось это благодаря базе данных китайского регулирующего органа TENAA, который частенько поставляет данные об устройствах, которые официально еще не были представлены.

Судя по имеющимся данным, устройство будет иметь габариты 159,6 х 77,5 х 8,5 мм, при этом размер дисплея смартфона составит 6,99 дюймов. Разрешение экрана равняется 720 x 1440 пикселей, а емкость аккумулятора будет равняться 3 040 мАч, что, будем честны, для 2020 года достаточно маловато. В качестве процессора выступит неназванный восьмиядерный однокристальный чип, тактовая частота которого равняется 1,6 ГГц. Оперативной памяти в смартфоне ожидается 2 ГБ, а постоянной — 32 ГБ. Из коробки новинка от Nokia будет работать под управлением Android 10. Фронтальная камера сможет делать снимки с разрешением 5 Мп, а основная — с 8 Мп.

К сожалению, несмотря на наличие информации обо всех аспектах грядущей новинки, точного названия и даты выхода устройства все еще нет. Вероятнее всего, представят девайс в рамках выставки IFA 2020, которая пройдет осенью текущего года.