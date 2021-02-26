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Характеристики нового флагмана Meizu 18 Pro раскрыли за несколько дней до анонса
Как оказалось, не обойдётся без сюрпризов
Уже в начале марта Meizu должна анонсировать свой новый флагманский смартфон — Meizu 18 Pro. Но всего за несколько дней до этого в сети уже появились характеристики грядущего аппарата.
Так, сам производитель подтвердил, что в основу смартфона ляжет чип Snapdragon 888. Вместе с тем, устройство также получит оперативную память стандарта LPDDR5 и постоянную память UFS 3.1, пишет GSMArena. Также Meizu анонсировала появление во флагмане встроенного ПО — One Mind 8XX. Оно возьмёт на себя оптимизацию производительности и энергопотребления девайса.
Напомним, что вместе с Meizu 18 Pro также ожидается анонс базового Meizu 18. Этот аппарат должны также представить 3 марта 2021 года. В основу смартфона, предположительно, ляжет чип Snapdragon 870, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной.