Характеристики нового флагмана Meizu 18 Pro раскрыли за несколько дней до анонса

Так, сам производитель подтвердил, что в основу смартфона ляжет чип Snapdragon 888. Вместе с тем, устройство также получит оперативную память стандарта LPDDR5 и постоянную память UFS 3.1, пишет GSMArena. Также Meizu анонсировала появление во флагмане встроенного ПО — One Mind 8XX. Оно возьмёт на себя оптимизацию производительности и энергопотребления девайса.