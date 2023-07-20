Характеристики нового недорогого смартфона Honor X5 Plus утекли в Сеть до анонса

По данным инсайдеров, новинка будет представлена компанией Honor в ближайшее время, а ориентировать её планируется на бюджетный сегмент рынка.

Смартфон оборудован 6,56-дюймовым дисплеем с разрешением 1612 x 720 пикселей и двойной камерой на задней панели, включающей 50-мегапиксельный основной и 2-мегапиксельный дополнительный объективы.

Под капотом устройства будет процессор MediaTek Helio G36, обеспечивающий неплохую производительность. Операционная система Android 13 с фирменной оболочкой HONOR MagicOS 7.1 обеспечит удобство и «плавность» работы.

Смартфон предложит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Honor X5 Plus также поддерживает 4G, Dual SIM, Wi-Fi 5, NFC и Bluetooth 5.0.

К сожалению, точных сроков анонса устройства интернет-источники не назвали.