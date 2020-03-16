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Характеристики нового смартфона главного конкурента Redmi слили в сеть за два дня до анонса
Речь о Realme 6i
Буквально за два дня до официального анонса в сеть были слиты характеристики нового смартфона главного конкурента Redmi. Речь о грядущем смартфоне китайской компании Realme, а конкретнее о модели Realme 6i.
Подробностями о новинке поделился инсайдер Мукул Шарма, который является проверенным источником. Буквально вчера на своей странице в социальной сети Шарма выложил постер, на котором и указаны технические характеристики Realme 6i. Так, судя по всему, смартфону все таки удастся стать первым смартфоном, работающем на базе MediaTek Helio G80. Также, согласно опубликованным данным, смартфон оснастят энергоемким аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой 18 Вт зарядки.
Что касается фотовозможностей, то новинка должна получить 49 Мп основную и 16 Мп селфи-камеру в форме капли.
Напомним, что официальный анонс нового смартфона главного конкурента Redmi - Realme должен состояться уже завтра.