Характеристики нового смартфона главного конкурента Redmi слили в сеть за два дня до анонса

Подробностями о новинке поделился инсайдер Мукул Шарма, который является проверенным источником. Буквально вчера на своей странице в социальной сети Шарма выложил постер, на котором и указаны технические характеристики Realme 6i. Так, судя по всему, смартфону все таки удастся стать первым смартфоном, работающем на базе MediaTek Helio G80. Также, согласно опубликованным данным, смартфон оснастят энергоемким аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой 18 Вт зарядки.