Характеристики нового смартфона Honor «утекли» в сеть незадолго до анонса

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Характеристики нового смартфона Honor «утекли» в сеть незадолго до анонсаНамечается многообещающая новинка
25 октября 2021 года от Honor ждут свежей презентации. На ней, помимо гигантского 7-дюймового аппарата, от компании также ожидают анонса ряда других устройств.
Судя по всему, одним из них новый среднебюджетный смартфон — Honor X30i. Благодаря интернет-инсайдерам стало известно, что в основу гаджета ляжет чип Dimensity 810 от MediaTek, сообщает Gizmochina.
Размер его экрана будет стандартным для 2021 года — 6,7 дюйма. Если говорить о разрешении, то ожидается FullHD+, при этом также экран получит частоту обновления 90 Гц.
Что же касательно камеры, то Honor X30i приписывают тройной основной блок с модулями на 48, 2 и 2 Мп. Ёмкость аккумулятора аппарата — 4000 мАч, быстрая зарядка — на 22,5 Вт.
К сожалению, никакой информации ни о цене, ни о предполагаемых сроках старта продаж в сети всё ещё нет.