Характеристики нового смартфона Honor «утекли» в сеть незадолго до анонса

Судя по всему, одним из них новый среднебюджетный смартфон — Honor X30i. Благодаря интернет-инсайдерам стало известно, что в основу гаджета ляжет чип Dimensity 810 от MediaTek, сообщает Gizmochina.

Размер его экрана будет стандартным для 2021 года — 6,7 дюйма. Если говорить о разрешении, то ожидается FullHD+, при этом также экран получит частоту обновления 90 Гц.