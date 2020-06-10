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Характеристики нового смартфона Samsung со съемным аккумулятором "засветились" в сети
И если честно, на этом фоне возникают вопросы о целесообразности покупки данного девайса
Совсем недавно появилась информация о том, что Samsung разрабатывает новый смартфон со съемным аккумулятором, а уже сейчас характеристики устройства “засветились” в сети.
Так, если верить данным, полученным благодаря популярному бенчмарку Geekbench, новинка, которая предположительно будет называться Samsung Galaxy A01e, получит в качестве “основы” процессор MediaTek MT6739WW. Решение достаточно старое, что, вкупе с 1 ГБ оперативной памяти, дает примерное представление о том, для какого сегмента пользователей смартфон будет выпускаться.
Из остального можно отметить, что “из коробки” девайс будет работать на базе Android 10. В этом плане куда интереснее выглядит другой девайс компании — Samsung Galaxy A01, базирующийся на более мощном процессоре Snapdragon 439.