Характеристики нового смартфона Samsung со съемным аккумулятором "засветились" в сети

Так, если верить данным, полученным благодаря популярному бенчмарку Geekbench, новинка, которая предположительно будет называться Samsung Galaxy A01e, получит в качестве “основы” процессор MediaTek MT6739WW. Решение достаточно старое, что, вкупе с 1 ГБ оперативной памяти, дает примерное представление о том, для какого сегмента пользователей смартфон будет выпускаться.