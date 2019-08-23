Характеристики новых iPhone 2019 года полностью рассекречены до анонса

Так, топовый iPhone 11 с OLED-дисплеем и вправду будет иметь приставку Pro в названии. Самой главной особенностью этой модели, которая будет отличать ее от других iPhone этого года, будет система камер, сочетающая три вида объективов. Так, iPhone 11 Pro получит возможность делать одновременно три фотографии, после чего соединяя их вместе, смартфон будет получать снимок очень высокого качества.

Что касательно видеосъемки, то ее качество в iPhone 11 Pro должно заметно вырасти. Также в смартфоне улучшат защиту от попадания воды, а также добавят двустороннюю беспроводную зарядку, в результате чего у владельцев iPhone появится возможность заряжать AirPods второго поколения просто приложив их к задней части смартфона.

По словам все тех же инсайдеров, ближе к концу года должны показать обновленные планшеты iPad Pro. Они также получат новую трехкамерную систему, но при этом дизайн устройства не претерпит каких-либо заметных изменений. В Apple Watch следующего поколения крупных изменений не предвидится — по данным Bloomberg, основной акцент в следующем поколении умных часов будет сделан на новых материалах корпуса корпусах из титана и керамики.