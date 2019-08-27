Характеристики Redmi Note 8 Pro полностью утекли в сеть за день до презентации

Так, согласно таблице, устройство оснащено дисплеем на 6,53 дюйма с разрешением FullHD+, который получил защиту от синей части цветового спектра света и стекло Gorrilla Glass 5. Помимо этого смартфон имеет специальное покрытие, защищающее его от водных брызг и дождя — таким образом Redmi Note 8 Pro защищен по стандарту IP52. Еще одной интересной особенностью устройства является то, что оно выдержало тест на падение с высоты 1,5 м.

Процессор тут ожидаемый — MediaTek Helio G90T. Зато объем оперативной памяти может удивить: на выбор есть либо 6, либо 8 ГБ. Емкость внутренней памяти составит 64 либо 128 ГБ, при этом останется поддержка MicroSD-карт. Основная камера состоит из четырех модулей на 64, 8, 2 и 2 Мп. Макросъемка позволяет проводить съемку на расстоянии от 2 см. Фронтальная камера получила разрешение в 20 Мп.