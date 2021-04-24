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Характеристики самого дешёвого 5G-смартфона Samsung утекли в сеть
Устройство имеет все шансы стать хитом продаж
Накануне в сети появились изображения грядущей новинки Samsung — Galaxy A22 5G. Устройство обещает стать самым дешёвым смартфоном компании с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Сейчас же стало известно, какие «внутренности» будут установлены в девайсе.
Источником утечки стал популярный бенчмарк Geekbench. Именно он показал, что в основу Galaxy A22 5G ляжет чип MediaTek Dimensity 700 5G, передаёт SamMobile. Что интересно, это же решение используется в представленном на днях Realme Q3i, который продаётся за 155 долларов (11,6 тыс рублей).
Стоит отметить, что смартфон от Samsung будет хоть и дороже, но не намного. Слухи гласят, что новинка оценена в 180 долларов (13,4 тыс рублей). Как минимум в домашнем регионе — в Южной Корее. Также устройству приписывают поддержку беспроводных Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.
Единственное, всё ещё не ясно, как скоро устройство будет анонсировано и поступить в продажу.