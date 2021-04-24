Характеристики самого дешёвого 5G-смартфона Samsung утекли в сеть

Стоит отметить, что смартфон от Samsung будет хоть и дороже, но не намного. Слухи гласят, что новинка оценена в 180 долларов (13,4 тыс рублей). Как минимум в домашнем регионе — в Южной Корее. Также устройству приписывают поддержку беспроводных Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.

Единственное, всё ещё не ясно, как скоро устройство будет анонсировано и поступить в продажу.